Президент Чехии призвал убедить Россию и Украину начать переговоры

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости убедить Россию и Украину начать переговоры по урегулированию конфликта, в этом процессе могут помочь Соединенные Штаты и Китай. Газета.Ru

«Я придерживаюсь мнения, что в течение ближайших лет обе стороны [конфликта на Украине] поймут, что нельзя его продлевать, и состоятся переговоры [о заключении мира]. Существенный вклад [в скорейшее достижение этой цели] могли бы внести, прежде всего, мировые державы, причем не только США, но и Китай», - сказал президент в интервью новостному порталу Novinky. По его мнению, американской и китайской стороне для этого следует использовать «политические, экономические и дипломатические» инструменты. ТАСС

Ранее Павел допустил вступление Украины в Североатлантический альянс без возврата к границам 1991 года. Президент выразил мнение, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием для членства в НАТО. Lenta.ru