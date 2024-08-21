Эксперт оценил перспективы перемирия между Израилем и ХАМАС

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о согласии Израиля постепенно вывести свои войска из сектора Газа, а также оценил перспективы достижения перемирия между сторонами ближневосточного конфликта в обозримой перспективе.

Ранее Блинкен заявил, что Израиль согласен вывести несколько подразделений Армии обороны страны (ЦАХАЛ) из сектора Газа, передавал ТАСС. По его словам, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС содержит пункт о выводе нескольких израильских подразделений из анклава. Блинкен подчеркнул, что США не приемлют долгосрочной оккупации Газы войсками Израиля. До этого в ХАМАС уточняли, что заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Блинкена по прекращению огня в Газе вводят в заблуждение и не отражают позицию движения.

По словам эксперта, говорить о реальном завершении конфликта между Израилем и ХАМАС «еще рано».

Последние предложения американцев и недавние заявления Блинкена – это предвыборные действия и некие информационные «сливы», которые рассчитаны на американскую аудиторию. Они делаются исключительно в рамках американских выборов. В Белом доме хотят показать, что там не полностью провалились со своей ближневосточной политикой, а хотя бы чего-то достигают в ее рамках. Однако в реальности переговорный процесс по ближневосточному конфликту по-прежнему находится в тупике. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Четкие параметры соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС в настоящее время не сформированы, подчеркнул специалист.

«В СМИ говорилось о том, что Израиль принял предложения США по прекращению огня, но о каких именно условиях идет речь – ясно не до конца. Так, ранее было заявление [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, который сказал, что израильские войска ни при каких условиях не покинут Филадельфийский коридор – полоску земли вдоль границы Египта с Газой. Для Израиля принципиально важно контролировать данную территорию, поскольку через нее идет подпитка [группировки ХАМАС] оружием из Египта. При этом, согласно ранее опубликованным «сливам» информации, США и Израиль договорились о том, чтобы израильтяне ушли из Филадельфийского коридора. Так что между словами Блинкена и словами Нетаньяху уже сейчас наблюдаются разночтения», - отметил специалист.

Представители ХАМАС также еще не обозначили свою позицию касательно предложения США по прекращению огня, подчеркнул Каргин.

«Таким образом, сейчас не до конца понятно, договорились ли между собой Израиль и США, согласен ли ХАМАС на итоговые соглашения. На руках есть только слова Блинкена, который продает мифическую иллюзию договоренностей», - сказал он.

Вместе с тем эксперт рассказал о появлении слухов, согласно которым у нового главы ХАМАС Яхьи Синвара произошел рецидив онкологического заболевания.

«В 2008 году, во время пребывания Синвара в израильской тюрьме, у него была обнаружена опухоль головного мозга, и тогда его спасли израильские врачи, сделав ему операцию. Но два месяца назад появилась слухи о рецидиве у Синвара – рак вернулся, в связи с этим ему самому сейчас нужно выбраться из тоннелей под Газой, чтобы отправиться в одну из ближневосточных стран и начать там лечение. И если исходить из того, что все эти слухи являются правдой, то переговоры [между сторонами ближневосточного конфликта] сейчас могут активизироваться и к чему-то привести. Такое личное давление на Синвара может ускорить переговорный процесс», - заключил политолог.

Ранее сообщалось, что радикальное движение ХАМАС разослало с мобильных телефонов удерживаемых ими заложников сообщения с угрозами родственникам похищенных израильтян.