Зеленский оценил ситуацию для ВСУ в Донбассе

Для Вооруженных сил Украины на Торецком и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике складывается сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Об этом глава государства заявил после доклада главнокомандующего украинских войск Александра Сырского.

Был доклад главнокомандующего Сырского. Фронт. Оборона на Покровском, Торецком направлениях. Сложная ситуация, — отметил Зеленский.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР. Также было нанесено поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад украинской армии и 15-й бригады Нацгвардии возле нескольких населенных пунктов Донбасса.