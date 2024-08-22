Президент Чехии назвал «иллюзией» справедливый мир для Украины

Президент Чехии Петер Павел назвал «иллюзией» справедливый мир для Украины по итогам вооруженного конфликта. Об этом пишет издание Novinky.

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Глава государства отметил, что под справедливым миром Киев понимает выплату компенсаций со стороны Москвы и восстановление контроля над всеми утраченными территориями. В том числе это касается Крымского полуострова.

«Но, как мы, наверное, все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой», — подчеркнул чешский лидер.

По мнению Павела, по итогам мирных переговоров Москве удастся сохранить контроль над определенной частью украинской территории. Он добавил, что в связи с этим Киеву и его зарубежным партнерам стоит стремиться только «максимально приблизиться» к справедливому миру.

19 августа президент Чехии допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если у нее не получится вернуть утраченные территории. Как сказал Павел, в случае необходимости Североатлантический альянс может признать текущую границу между РФ и Украиной временной и принять последнюю в состав организации с ее нынешними землями.