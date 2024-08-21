СБУ арестовала настоятеля храма УПЦ в Винницкой области

Служба безопасности Украины арестовала настоятеля храма УПЦ в Винницкой области, который распространял пророссийские «нарритивы» среди религиозной общины.

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Деятельность клирика украинская спецслужба назвала подрывной.

«Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе», - заявили в СБУ.

Во время обысков у священника изъяли мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для «распространения враждебной пропаганды».

Сейчас настоятель храма находится под домашним арестом. Ему грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что накануне Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Общинам УПЦ дадут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Напомним, в последние годы Украина проводит политику вытеснения УПЦ, поощряя переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Радикалы захватывают и блокируют храмы, власти на местах лишают УПЦ прав на аренду земли под церквями.