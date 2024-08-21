Президент Республики Сербской Милорад Додик опасается за свою жизнь на фоне многочисленных угроз в его адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что против лидеров сербского народа развернута травля в СМИ. Кроме того, в отношении Додика уже больше года ведется сфабрикованное судебное разбирательство по абсурдному обвинению в неисполнении решений высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

«Многочисленные угрозы в его адрес заставили повысить меры безопасности, он предпочитает не появляться в столице страны Сараево, опасаясь за свою жизнь», — добавил источник.

Он добавил, что коллективный Запад оказывает жесткое давление на патриотические сербские силы во главе с Додиком, прикрываясь «борьбой с сепаратизмом». Все руководство Республики Сербской находится под американскими санкциями, а против самого государства введена внешняя финансовая блокада. В подобных условиях закрываются коммерческие компании и независимые СМИ, которые отказываются транслировать западные установки.

Собеседник также отметил, что Запад навязывает миру образ сербов как «генератора и исполнителя преступных замыслов». Цель такой компании — удушить сербский народ и заставить его принять западные требования, в том числе в отказе от стремления развивать связи с Сербией и Россией.