В Италии назвали катастрофой поставку оружия ВСУ для ударов по России

Отправка Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия для дальнобойных ударов по территории России является катастрофой. Об этом заявил вице-премьер Италии, представитель партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Lenta.ru

Политик подчеркнул, что его партия всегда одобряла поставку Киеву гуманитарной и военной помощи в рамках самозащиты. Однако отправка оружия для нападения на территорию России станет катастрофой и преддверием драматического мирового конфликта, указал Сальвини. Он также выразил уверенность, что позиция «Лиги», которая голосовала против разрешения ВСУ наносить удары по России западным оружием, никак не отразится на стабильности итальянского правительства. Газета.Ru

Ранее МИД Дании разрешил ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Москва24