В ООН изучат закон Украины о запрете УПЦ в стране

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека намерены проанализировать украинский закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).

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Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел.

«Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений», — заявила она.

Верховная рада приняла закон о запрете УПЦ 20 августа.

Ранее в УПЦ заявили, что инициатива Киева не соответствует нескольким фундаментальным статьям украинской Конституции.

По мнению депутата Госдумы Ольги Занко, Украина отвернулась от общечеловеческих ценностей, от своей истории и многовековых скреп, которые объединяли общество и страну.