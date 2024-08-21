В ООН изучат закон Украины о запрете УПЦ в стране
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека намерены проанализировать украинский закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел.
«Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений», — заявила она.
Верховная рада приняла закон о запрете УПЦ 20 августа.
Ранее в УПЦ заявили, что инициатива Киева не соответствует нескольким фундаментальным статьям украинской Конституции.
По мнению депутата Госдумы Ольги Занко, Украина отвернулась от общечеловеческих ценностей, от своей истории и многовековых скреп, которые объединяли общество и страну.