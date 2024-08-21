Возлюбленную Алена Делона не позвали на его похороны

Похороны французского актера Алена Делона состоятся 24 августа. Подробности прощания с артистом стали известны BFMTV.

Прощание пройдет в поместье актера в Души в Луаре, где он прожил почти полвека, в присутствии троих детей Делона — Энтони, Анушки и Фабьена — и 40 гостей.

Делон заявлял, что не хотел был проводить в честь своих похорон мероприятие национального масштаба или официальную церемонию. Поэтому он упокоится вместе со своими 35 собаками в часовне, которую сам построил около двадцати лет назад рядом с домом.

Известно, что сиделку и спутницу последних лет жизни артиста Хироми Роллен не пригласили на мероприятие. Дети престарелого актера выгнали его 66-летнюю возлюбленную из дома еще в июле 2023 года.

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Роллен в беседе с журналистами заявила, что все еще надеется попасть на прощание с актером и попросила посредников переговорить на этот счет с дочерью звезды Анушкой, препятствующей ее визиту. Близкие к детям Алена Делона источники утверждают, что женщину не позовут ни при каких обстоятельствах.

Ален Делон умер 18 августа. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.