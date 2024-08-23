Международный уголовный суд (МУС) сможет наказывать Вооруженные силы Украины (ВСУ) за геноцид и преступления против человечности. О последствиях ратификации Римского статуса МУД для Украины рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Политически ратификация выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что киевский режим долго оттягивал ратификацию, однако это условие являлось обязательным на пути к членству в Европейском союзе. Теперь Украина полностью подчинена юрисдикции МУС, что, по мнению политика, является признаком отсутствия суверенитета.

Косачев напомнил, что Украина присоединилась к статусу с оговоркой, согласно которой в течение семи лет она не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении украинцев о совершении преступлений, предусмотренных восьмой статьей. Она говорит о военных преступлениях, в частности пытки, атаки на гражданские объекты, использование запрещенных методов ведения войны.

Сенатор подчеркнул, что таким образом киевский режим присвоил себе право еще семь лет «безнаказанно совершать военные преступления». Однако помимо этой статьи существуют еще шестая и седьмая, которые предусматривают ответственность за геноцид и преступления против человечности. Косачев допустил, что МУС может начать работать в этом направлении.

Украинский президент Владимир Зеленский 15 августа внес в Верховную раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Отмечается, что «законопроект направлен на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута МУС».

21 августа Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута. Киев подписал этот статут еще в 2000 году, но он до сих пор не был введен в действие.