Киев ратифицировал Римский статут

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), но с поправкой, ограждающей украинцев от преследования за военные преступления. Об это сообщила депутат Ирина Геращенко.

"Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу "Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных ст. 8 Римского устава (статья о военных преступлениях - прим. ТАСС)", - написала она в Telegram-канале.

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. На текущий момент в международном договоре участвуют 123 страны. Суд находится в Гааге, но у него есть отделения, открытые в странах, где идут расследования.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя по условиям соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году обязана сделать это.

В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. В соответствии с заявлением МИД РФ этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".