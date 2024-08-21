Спасатели не дают позитивных прогнозов относительно выживших при крушении яхты

Итальянская береговая охрана считает, что шестеро пропавших без вести после крушения суперъяхты у Сицилии не успели выбраться. Спасатели подчеркивают, что яхта быстро затонула, но при этом не исключают, что пропавшие не были на борту в момент крушения. Вечерняя Москва

Сотрудник спасательной службы Винченцо Дзагарола, отвечая на вопрос о вероятности найти их живыми, сказал изданию, что «никогда не говори никогда, но разумно ответить «нет». Российская газета

19 августа роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. По данным итальянской береговой охраны, всего на борту находились 10 членов экипажа и 12 гостей, среди которых были граждане Великобритании, США и Канады. 15 человек, включая ребенка, удалось спасти, еще один не выжил. Шесть человек считаются пропавшими без вести. Lenta.ru