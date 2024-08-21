В Ирландии возмутились поблажками для украинских беженцев

Ирландский депутат Марк МакШерри заявил, что украинским беженцам предоставляют преимущества в программах поиска работы по сравнению с ирландцами. Об этом сообщает газета The Irish Independent.

МакШерри рассказал, что украинцам нужно быть безработными всего девять месяцев, чтобы получить доступ к местным программам занятости, в то время как граждане Ирландии должны ждать целый год. Депутат назвал это дискриминацией. Участники госпрограммы по поиску работы Jobseekers получают специальные пособия.

«Я очень сожалею, что этот фаворитизм по отношению к гражданам Украины только разжигает обиды, подрывает солидарность и питает этническую нетерпимость в местных общинах», - подчеркнул МакШерри.

Ирландский департамент социальной защиты заявил в ответ на запрос Макшерри, что украинским беженцам предоставляют более ранний доступ к программам занятости в целях интеграции.

Ранее власти Ирландии объявили о сокращении помощи украинским беженцам. Правительство постановило, что беженцам, которых приняли в государственных центрах, будут платить 38,8 евро (около четырех тысяч рублей) в неделю вместо 220 (примерно 22 тысячи рублей). После выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся. Также было решено, что украинцы смогут оставаться в центрах не более 90 дней.

В правительстве подчеркивали, что в стране сложилась трудная ситуация с размещением беженцев. В ноябре 2023-го в Ирландию каждую неделю прибывали 500-800 украинцев. За последние два года более ста тысяч беженцев в Ирландии были обеспечены жильем, но в последнее время людей приходилось размещать в палатках и бытовках.