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Харрис собрала беспрецедентную сумму на выборы

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис собрал около 500 миллионов долларов с тех пор, как она стала кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с процессом сбора средств.

Беспрецедентная сумма, собранная всего за четыре недели, отражает энтузиазм доноров Демократической партии перед выборами, отмечает Reuters. Эти деньги имеют решающее значение для рекламы и привлечения людей на избирательные участки. Вместе с деньгами, собранными штабом Байдена, общая сумма средств предвыборной кампании демократов достигает одного миллиарда долларов.

Пентагон: запасы боеприпасов ВСУ не сравнятся с российскими

Разведывательное управление Пентагона заявило, что запасы боеприпасов на Украине по-прежнему не могут сравниться с российскими ресурсами, сообщает Bloomberg. По оценке американских военных, Россия способна запускать около десяти тысяч артиллерийских снарядов в день.

ВСУ не могут продемонстрировать такие показатели даже после того, как в апреле Конгресс США разблокировал новую партию военной помощи. Украинские силы способны проводить оборонительные операции, но они не смогут начать масштабное наступление как минимум в течение шести месяцев, считают в Пентагоне.

«Атака на Курскую область ускорила поражение Украины»

Корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Б. Шлиц заявил, что Россия в конечном итоге выиграет от атаки Украины на Курскую область. По его мнению, теперь готовность Запада быстро поставлять необходимое Украине оружие снизится, а не возрастет. Западные страны опасаются эскалации конфликта.

Кроме того, у ВСУ нет инженерной техники, чтобы окопаться. При этом украинские силы находятся под постоянным огнем российской артиллерии и беспилотников. Россия располагает достаточными ресурсами, чтобы отрезать ВСУ от снабжения, подчеркнул Шлиц. В то же время у ВСУ не хватает сил, чтобы удержать контроль над населенными пунктами на других участках. К примеру, в районе Красноармейска, где ВС РФ успешно продвигаются.

В США предупредили об отказе Трампа от ЕС и Украины

Конгрессмен-демократ, член комитета Палаты представителей по разведке Джим Хаймс заявил, что победа Дональда Трампа на выборах поставит под угрозу национальную безопасность США. Об этом сообщает Politico.

По мнению Хаймса, второе президентство Трампа приведет к отказу США от обязательств перед европейскими союзниками, к прекращению поддержки Украины и «дополнительным действиям, которые воодушевят диктаторов по всему миру». Хаймс заявил, что желать победы демократов стоит как минимум ради национальной безопасности. Конгрессмен подчеркнул, что Трамп обладает «странной, магнетической тягой к автократам».

СМИ назвали причину гибели заложников в Газе

По предварительным оценкам, шестеро израильских пленных, тела которых были обнаружены в секторе Газа 20 августа, погибли в результате утечки газа. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на израильские СМИ.

По данным журналистов, люди, попавшие в заложники к движению ХАМАС, погибли в туннеле во время израильской атаки на Хан-Юнис. Израиль ранее официально объявил о гибели 36 заложников, включая трех иностранных граждан.