Аббас отказался от ужина с турецкими депутатами из-за боязни покушения

Президент Палестины Махмуд Аббас во время визита в Турцию решил отказаться от совместного ужина с турецкими парламентариями, опасаясь покушения со стороны Израиля. Об этом рассказала турецкая газета Hurriyet, ссылаясь на источники в окружении палестинского лидера. Российская газета

Аббас 15 августа выступил с речью перед Великим национальным собранием (парламентом) Турции и заявил о планах отправиться в Газу. Газета пишет, что Аббас поблагодарил спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша за проявленное к нему внимание, но заявил, что не может поужинать с депутатами, поскольку ему нужно добраться до Палестины до наступления темноты. Газета.Ru

Как отмечают авторы материала, опасения палестинского лидера вызваны уничтожением лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и ряда высокопоставленных членов ливанского шиитского движения «Хезболла». Lenta.ru