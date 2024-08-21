Крупнейшая партия Бангладеш призвала Индию депортировать экс-премьера Хасину

Крупнейшая правоцентристская "Националистическая партия Бангладеш" (НПБ) потребовала от Индии депортировать из страны на родину экс-премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину для проведения суда над ней по обвинениям в убийствах в ходе массовых антиправительственных студенческих протестов.

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"Мы призываем Индию передать Шейх Хасину правительству Бангладеш. Пусть она предстанет перед судом законным путем", - приводит издание The Times of India слова генерального секретаря НПБ Мирза Факхрула.

Предоставление Индией убежища Шейх Хасине не соответствует обязательствам Нью-Дели по соблюдению демократических принципов. "Находясь в Индии бывший премьер начала организовывать различные заговоры, чтобы помешать революции в Бангладеш, - заявил политик. - Индия не должна укрывать врага бангладешского народа".

Ранее лидер НПБ Халеда Зия указала, что дела об убийствах, возбужденные в отношении Шейх Хасины, предусматривают ее выдачу Бангладеш в соответствии с действующим соглашением с Индией об экстрадиции. Оно не предполагает экстрадицию лиц, обвиненных по политическим мотивам, но это исключение не распространяется на виновных в тяжких преступлениях.

Временное правительство Бангладеш намерено привлечь Шейх Хасину и других виновных в убийствах, произошедших во время студенческих протестов, к ответственности в Международном уголовном суде (МУС).

События в Бангладеш

5 августа на фоне антиправительственных демонстраций премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. В тот же день она прилетела в Индию и в настоящее время находится, как заявляли индийские власти, в безопасном месте. В протестах против нее приняла участие студенческая молодежь, недовольная высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив. В результате беспорядков на улицах разных городов Бангладеш погибли более 500 человек.

Экс-премьера обвиняют в причастности к убийствам, против нее было возбуждено уголовное дело.

В Бангладеш сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.