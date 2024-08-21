Украина не сможет вернуть себе Крым и регионы Донбасса в результате атаки на Курскую область, пишет французская газета Le Point.

«Кажется нереальным думать, что она (Украина. — «Газета.Ru») вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что диспропорция сил между сторонами конфликта слишком велика. Отмечается, что ВСУ выдохлись, их потери больше, чем у российской стороны, а повседневная жизнь населения Украины становится все тяжелее.

До этого постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что ВСУ фактически являются наемнической армией Североатлантического альянса (НАТО), а нападение на Курскую область — необъявленной войной.

По его словам, в данном случае наемными войсками являются ВСУ, которые оплачиваются странами НАТО и оснащаются современным вооружением.