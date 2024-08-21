Аэропорт Японии закрыли из-за пропажи ножниц

В Новом аэропорту Титосэ в Японии задержали 200 рейсов и отменили еще 36 из-за пропавших ножниц. Как сообщает CNN, инцидент произошел 17 августа.

Ножницы пропали из магазина в зоне ожидания вылета внутренних рейсов. У администрации аэропорта возникли опасения, что их могли украсть потенциальные террористы, чтобы использовать в качестве оружия. На фоне обысков службы безопасности проверки на внутренних рейсах приостановили на два часа. Кроме того, ряду пассажиров пришлось проходить их повторно, из-за чего в зоне вылета возникли огромные очереди.

Администрация подчеркивает, что инцидент случился «из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина». По данным СМИ, ножницы обнаружили спустя два дня в том же магазине, где они пропали.

Среди пострадавших от задержек оказалась рок-группа 9mm Parabellum Bullet. Из-за отмены рейса она не смогла выступить на фестивале Rising Sun на Хоккайдо.