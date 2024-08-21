Китай назвал главный источник ядерной угрозы

Китай считает Соединенные Штаты крупнейшим мировым создателем рисков в сфере ядерной безопасности и обеспокоен нападками на себя со стороны державы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Газета.Ru

По словам дипломата, в Вашингтоне в последние годы раскручивают тему «китайской ядерной угрозы», но это только предлог «для уклонения от своих собственных обязательств по ядерному разоружению». RT на русском

Мао Нин добавила, что масштабы ядерного арсенала Китая значительно отличаются от США. В отличие от Вашингтона, Пекин строго придерживается политики неприменения ядерного оружия, ядерной стратегии самообороны и сохраняет на минимальном уровне свои ядерные мощности. News.ru