В США указали на «поспешную маргинализацию» Байдена

Действующий президент США Джо Байден оказался «второстепенным персонажем» на проходящем в Чикаго съезде Демократической партии. Об этом пишет The Hill.

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«Одним из самых примечательных моментов второго дня съезда стало то, как быстро действующий президент стал казаться второстепенным персонажем», — говорится в тексте.

Как отмечает газета, экс-президент США Барак Обама отдал должное Байдену, однако его супруга Мишель не упомянула главу государства в своей речи. На мероприятии ощущается сплочение партии вокруг Камалы Харрис, отмечается в материале.

«Байден уехал из Чикаго в Калифорнию. Возможно, это благоразумный шаг, но он также подчеркивает его поспешную маргинализацию», — констатировал The Hill.

До этого президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, проходящего на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже запланированного времени завершения мероприятия. Перед тем как подняться на сцену, Байден вытер слезы, обняв свою дочь, которая представила его.