Итальянская газета Giornale di Sicilia опубликовала видео с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей катастрофу яхты Bayesian. Видео демонстрирует, что яхта полностью погрузилась под воду всего за пару минут.

Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии во время торнадо. На борту 56-метровой яхты находились 12 пассажиров и десять членов экипажа. В момент катастрофы пассажиры спали. Один человек - шеф-повар яхты - признан погибшим.

Еще шесть пассажиров все еще считаются пропавшими без вести, в их числе - «британский Билл Гейтс» Майк Линч и его дочь, председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист Clifford Chance Крис Морвилло, а также их жены. Спасти удалось 15 человек, включая жену Линча и годовалую девочку с ее родителями, сотрудниками компании Линча.

Мультимиллионер Майк Линч пропал без вести при крушении суперъяхты Bayesian

Сообщалось, что Bayesian стояла на якоре, и сильный ветер заставил ее потерять равновесие. Это, по предварительной версии, и стало причиной катастрофы.