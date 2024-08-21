Мишель Обама считает, что Трамп хочет занять рабочее место афроамериканцев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может занять "одно из тех рабочих мест, которое предназначено для чернокожих". Это заявила бывшая первая леди США Мишель Обама, чьи слова приводит телеканал NBC.

"Его ограниченный и узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу со стороны двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые к тому же были чернокожими", - сказала она об отношении Трампа к ней и ее мужу, экс-президенту Бараку Обаме.

Она упрекнула Трампа за неоднократное использование термина "рабочие места для чернокожих".

"Кто скажет ему, что рабочее место, которое он сейчас хочет занять, может быть, как раз предназначено для чернокожих?" - сказала Мишель Обама.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали настойчиво призывать Байдена отказаться от дальнейшей борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.