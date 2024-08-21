Обама назвал возможный второй срок Трампа плохим сиквелом

Возможный второй срок кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа будет хуже первого, как это обычно происходит с сиквелами. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама, его слова передает Reuters.

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«США не нужны еще четыре года шумихи, болтовни и хаоса. Мы уже видели этот фильм, и все мы знаем, что сиквел обычно еще хуже», — отметил политик.

Обама также публично поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах. Он подчеркнул, что «Америка готова к новой главе и своей лучшей истории».

Ранее Трамп заявил, что Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News. Он отметил, что «не удивлен решением своего оппонента».