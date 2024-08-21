Обаму обвинили в «одержимости» Трампом

Глава вашингтонского бюро Breitbart News Мэттью Бойл заявил, что бывший президент США Барак Обама «одержим» кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Как написал Бойл в соцсети X, Обама знает, что Трамп способен победить, и боится этого.

Ранее Обама выступил на съезде Демократической партии США в Чикаго. В своей речи бывший президент раскритиковал Трампа, заявив, что тот «ноет о своих проблемах» вот уже девять лет, а не занимается политикой.

«Детские прозвища, безумные теории заговора и странная одержимость размером толпы. Это никогда не заканчивается. На днях кто-то сравнил Трампа с соседом, который запускает свою газонокосилку у вас за окном каждую минуту каждого дня», - сказал Обама.

Обама подчеркнул, что Трамп считает власть не более чем средством для достижения собственных целей. По мнению Обамы, Трамп хочет, чтобы средний класс заплатил цену за еще одно огромное снижение налогов для миллиардеров. Обама подчеркнул, что Америке не нужны «еще четыре года хвастовства и хаоса» с Трампом в качестве президента.

«За все те годы, что я освещал деятельность Обамы, я не видел, чтобы кто-то засел в его голове так прочно, как это сделал Трамп. Трамп живет в его голове бесплатно. Очевидно, насколько Обама одержим Трампом», - заявил Бойл.

По мнению журналиста, обо всем этом свидетельствует речь Обамы. Бойл подчеркнул, что Обаму «трясет» от Трампа.