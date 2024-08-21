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Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма

Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины. Причина в поддержке Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное письмо стран.

"В этом совместном письме министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель", - говорится в письме.

В СВР подтвердили причастность стран НАТО к подготовке атаки на Курскую область

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — рассказали в СВР.

В России хотят запретить покупку оружия мигрантам с «недолгим» гражданством РФ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить приобретать охотничье и иное оружие мигрантами, имеющим гражданство РФ менее 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

"Данным проектом федерального закона предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее 10 лет", - говорится в пояснении.

Также предполагается внести поправку в ФЗ "Об оружии", согласно которой иностранные граждане смогут приобретать газовые баллончики, пистолеты, электрошокеры, пневматическое и охотничье метательное стрелковое оружие только через пять лет после получения гражданства РФ.

СМИ: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Актриса и певица Дженнифер Лопес предоставила в суд документы для оформления развода с актером Беном Аффлеком, пишет ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

В документах Лопес указала, что они расстались 26 апреля 2024 года. Отмечается, что актеры не заключали брачный контракт.

В США забили тревогу из-за заявления Путина

Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, которое он дал YouTube-каналу Dialogue Works.

"Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это (атака ВСУ в приграничье. — Прим. ред.) террористическая атака, которая случилась вновь", — предположил военный.

Дэвис также отметил, что ранее российский лидер не раз выражал желание начать переговорный процесс по Украине. Однако теперь, по его мнению, российская сторона вряд ли согласится вести переговоры с террористическим режимом в Киеве.