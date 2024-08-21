Моди намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Польшу и Украину проведет встречи с лидерами этих государств, в том числе обсудит с Владимиром Зеленским мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом глава индийского правительства сообщил в заявлении перед вылетом в Варшаву.

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"Мой визит в Польшу совпадает с 70-летием наших дипломатических отношений. Польша является ключевым экономическим партнером в Центральной Европе. Наша общая приверженность демократии и плюрализму еще больше укрепляет наши отношения. Я с нетерпением жду встречи с моим другом премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой для дальнейшего развития нашего партнерства", - сказал Моди.

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Он отметил, что из Польши отправится с визитом на Украину по приглашению Владимира Зеленского.

"Это первый визит премьер-министра Индии на Украину. Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине", - указал глава индийского правительства. "Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в этот регион", - добавил премьер.

Моди посетит с официальным визитом Польшу с 21 по 22 августа, затем отправится в Киев 23 августа.