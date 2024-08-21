Некоторые участники НАТО нарушили обещания по поставкам оружия для ВСУ

Часть стран Североатлантического альянса до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства по поставкам Украине оружия и военной техники. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg.

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По словам собеседников агентства, военная поддержка Киева со стороны государств НАТО остается неравномерной. Поэтому все члены альянса до начала осени вряд ли смогут выполнить взятые ранее обязательства. В частности, это касается поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Источники Bloomberg подчеркнули, что затягивание передачи вооружений негативно сказывается на боеспособности украинской армии.

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До этого первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что выдающихся образцов, «ноу-хау», среди трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской.

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