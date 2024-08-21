Сенатор США оценил возможность диалога Вашингтона и Москвы по Украине
Возможность переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса носит положительный характер. Об этом заявил американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт) в беседе с корреспондентом ТАСС на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго.
"Разговаривать всегда хорошо", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать возможность российско-американского диалога по Украине.
В США призвали разрешить Украине наносить удары вглубь России
Ранее кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что Соединенные Штаты должны немедленно сесть за стол переговоров с Россией, Украиной и другими игроками.