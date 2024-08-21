Сенатор США оценил возможность диалога Вашингтона и Москвы по Украине

Возможность переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса носит положительный характер. Об этом заявил американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт) в беседе с корреспондентом ТАСС на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго.

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"Разговаривать всегда хорошо", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать возможность российско-американского диалога по Украине.

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Ранее кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что Соединенные Штаты должны немедленно сесть за стол переговоров с Россией, Украиной и другими игроками.