СМИ: Запад активно ищет преемника Зеленскому

Западные страны активно ищут преемника Владимиру Зеленскому, который был бы более гибким и управляемым. Об этом пишет сербское издание «Политика».

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По его данным, такие разговоры уже ведутся в мировых СМИ и в политических кулуарах. При этом, как отмечается в статье, уже звучат и «конкретные имена».

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Также в издании заявили, что доверие народа и зарубежных союзников к Зеленскому «практически утрачено».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил, что Зеленского могут устранить украинские агенты.