Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер не смог пояснить, почему подходы Вашингтона к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке столь кардинально различаются, хотя последний унес намного больше жизней гражданских лиц за более короткий срок.

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На регулярном брифинге для журналистов один из представителей СМИ обратил внимание на то, что число жертв боевых действий Израиля в секторе Газа среди мирного населения менее чем за год в разы превысило потери среди гражданских лиц за время украинского кризиса.

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"Поэтому мой вопрос к вам: не могли бы вы рассказать о моральном расчете, который заставил эту администрацию потратить более $100 млрд на помощь Украине, чтобы дать отпор России, в то время как мы тратим десятки миллиардов на поддержку военной кампании Израиля и при этом используем риторику о российской агрессии и готовности защищать Израиль в региональной войне, которая может разразиться на Ближнем Востоке? - сказал журналист. - Почему же при таком разительном контрасте в плане жертв среди мирного населения вы решили, что Россия - плохой парень, а Израиль - хороший?"

Райдер, отвечая на вопрос, повторил стандартную позицию Вашингтона, которая сводится к тому, что РФ якобы проявила агрессию по отношению к Украине, а действия Израиля были спровоцированы атакой радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.