Пентагону указали на двойные стандарты в политике США в отношении РФ и Израиля
Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер не смог пояснить, почему подходы Вашингтона к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке столь кардинально различаются, хотя последний унес намного больше жизней гражданских лиц за более короткий срок.
На регулярном брифинге для журналистов один из представителей СМИ обратил внимание на то, что число жертв боевых действий Израиля в секторе Газа среди мирного населения менее чем за год в разы превысило потери среди гражданских лиц за время украинского кризиса.
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"Поэтому мой вопрос к вам: не могли бы вы рассказать о моральном расчете, который заставил эту администрацию потратить более $100 млрд на помощь Украине, чтобы дать отпор России, в то время как мы тратим десятки миллиардов на поддержку военной кампании Израиля и при этом используем риторику о российской агрессии и готовности защищать Израиль в региональной войне, которая может разразиться на Ближнем Востоке? - сказал журналист. - Почему же при таком разительном контрасте в плане жертв среди мирного населения вы решили, что Россия - плохой парень, а Израиль - хороший?"
Райдер, отвечая на вопрос, повторил стандартную позицию Вашингтона, которая сводится к тому, что РФ якобы проявила агрессию по отношению к Украине, а действия Израиля были спровоцированы атакой радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
"Вы считаете, что десятки тысяч убитых этнических русских в Донбассе до войны - это не провокация? А рекордное число убитых [палестинцев] на Западном берегу [реки Иордан] - это не было провокацией для ХАМАС?" - переспросил публицист. "Это так", - утверждал представитель американского военного ведомства.