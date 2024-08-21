Операция украинских войск в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

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Кроме того, задействованные в атаке подразделения ВСУ проходили боевое слаживание в учебных центрах Великобритании и Германии.

Альянс НАТО помогал Киеву планировать атаку на Курскую область

Как отметили в СВР, страны Североатлантического альянса также передают украинским солдатам данные спутниковой разведки о дислокации ВС РФ в районе операции.

Из-за ухудшения положения ВСУ на ряде участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО западные кураторы в последние месяцы активно подталкивали Украину к переносу боевых действий вглубь территории РФ, добавили в ведомстве. В частности, это планировалось сделать для провокации всплеска антиправительственных настроений и раскачки внутриполитической ситуации в стране.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются боестолкновения между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих за время боев на курском направлении. Кроме того, украинские формирования лишились 58 танков.

Войска РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области, отметил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны были уничтожены российскими военными.