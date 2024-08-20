NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию страны, которая впервые содержит планы по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР и о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Об этом сообщает The New York Times.

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В издании отметили, что Белый дом не объявлял об одобрении новой стратегии, которая получила название «Руководство по ядерному размещению».

«Она также направлена на подготовку США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», — говорится в тексте.

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При этом в документе впервые говорится о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов. Это изменение связано с тем, что в Пентагоне считают, что запасы ядерных арсеналов КНР в течение следующих десятилетий будут «соперничать по размеру и разнообразию с запасами США».