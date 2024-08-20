Пентагон заявил, что Зеленский не должен сомневаться в помощи США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ответ на критику США со стороны украинских властей заявил, что у Киева не должно быть сомнений в американской военной помощи.

"Я не собираюсь комментировать заявление президента [Украины Владимира] Зеленского. Я позволю его комментариям говорить самим за себя. Повторюсь, не должно быть никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты поддерживают Украину", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

"Хотя на поле боя будут происходить разные изменения, поскольку мы наблюдаем за конфликтом уже два с половиной года, мы по-прежнему сосредоточены на нашей конечной цели - дать им возможность защитить свой суверенитет <...>, предоставить средства как для удовлетворения неотложных потребностей на поле боя, так и для долгосрочной обороны, и это то, на чем мы будем сосредоточены", - утверждал Райдер.

Пресс-секретарь американского военного ведомства добавил, что в конечном итоге "украинцы должны сами защищать свою страну", а Вашингтон продолжит коммуникацию с ними по вопросу их потребностей.

Ранее украинский президент выступил с утверждением, что если бы Запад снял ограничения на удары предоставленным им оружием по территории России, в вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не было бы необходимости. В Вашингтоне неоднократно утверждали, что позиция США по ударам ВСУ американским оружием вглубь территории РФ не изменилась.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область, если бы ему это не поручили США. Он также указал, что отговорки украинской стороны о том, кто дал им отмашку, напоминают "детский лепет".