Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о наращивании сил на южной границе заставило ВСУ снимать и без того скудные резервы с фронта. Такое мнение высказал украинский политолог Андрей Золотарев, передает «РИА Новости».

Ранее Лукашенко сообщал, что около десяти ударных дронов нарушили границу Белоруссии со стороны Украины. На этом фоне он поручил усилить группировки войск в этом районе.

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«Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы», — сказал Золотарев.

По его словам, положение ВСУ на Покровском и Торецком направлениях близко к катастрофе, а теперь к этому добавляется еще и необходимость перебрасывать ценные резервы на северную границу. Политолог подчеркнул, что в данной ситуации «дорог каждый батальон».