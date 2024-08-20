Яшин* отказался от политического убежища в Германии из-за России

Освобожденный в рамках обмена заключенными оппозиционный политик Илья Яшин* (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. Об этом пишет Bloomberg.

Яшин* пояснил, что, по его данным, согласие на убежище означало бы, «что он никогда не сможет поехать в Россию».

Активист заметил, что подал заявление на получение вида на жительство.

По данным агентства, ранее общественный деятель призвал власти Германии усилить санкции против России, в частности значительно расширить черный список, внести в него «не 2000 человек, а 20 000».

Напомним, что Яшин* получил 8 лет колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ в декабре 2022 года.

В августе 2024 года общественный деятель попал в список на обмен, был освобожден и убыл в Германию.

*Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом.