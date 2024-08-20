Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис была бы очень хорошим президентом США.

"Я ее хорошо знаю. Она, безусловно, была бы очень хорошим президентом", - заявил Шольц в интервью телеканалу Sat.1, выдержки публикует агентство DPA.

Однако канцлер не ответил на вопрос, была бы Харрис более хорошим вариантом для ФРГ, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

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"Камала Харрис - очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, при хорошем сотрудничестве через Атлантику, между США и Европой, между США и Германией", - резюмировал глава правительства Германии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис.