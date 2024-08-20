Лидер Украины Владимир Зеленский может готовиться к бегству из страны, используя атаку на Курскую область как отвлекающий маневр. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция», — сказал Соскин, отметив, что по многим показателям режим Зеленского исчерпается к октябрю.

Слова бывшего советника Кучмы передает РИА Новости.

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Соскин также высказал мнение о кризисе в ВСУ и отсутствии финансирования для поддержания немецкой техники на фронте. По его словам, это может привести к краху украинских вооруженных сил, за что экс-советник обвиняет Зеленского.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о запрете православия на Украине. По его словам, запрет Украинской православной церкви — это закон о духовной независимости.