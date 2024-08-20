Принявшие украинских беженцев страны не желают их отпускать

Европейские страны, принявшие украинских беженцев, не желают отпускать их на родину, пишут в статье для Bloomberg обозреватели Андреа Дудик, Кристоф Хамониколас, Наталья Оевская.

В 2022 году около 17 млн украинцев — более трети прежнего населения страны — покинули свои дома. Более 6 млн остаются за границей, по данным Агентства ООН по делам беженцев.

Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году из-за таких трудностей, как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре, страну покинут еще 400 тыс. человек.

Страны Европы приняли миллионы беженцев в 2022 году, предоставили им особый статус и выделили финансовую помощь, периодически продлевают действие соответствующих законов. Так, в июле Польша продлила срок действия закона о доступе к рынку труда и социальным льготам для беженцев до сентября 2025 года.

«Это упрочит стабильность для украинцев. Нашей экономике нужны рабочие руки», — заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчик.

Авторы статьи пояснили, что Владимир Зеленский хочет вернуть своих граждан домой, требует от соотечественников определиться, кто они — беженцы или граждане (или, как он сам выразился, жертвы или победители).

«Когда вы такое слышите, вам внушают, что вы не просто уехали, а бросили свою страну и вообще плохой человек», — отметила 51-летняя Лидия Василевская, переехавшая в Прагу из Киева.

Вместе с тем, подчеркнули эксперты, в Европе украинского лидера не желают слушать — политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, доколе бушуют боевые действия.

Кроме того, уточнили эксперты, есть и важная экономическая причина их удерживать: компаниям нужны рабочие руки, чтобы заполнить вакансии на недавно построенных заводах по производству автомобилей или аккумуляторов.

По их данным, семьи украинских беженцев в Польше обеспечивают себя сами, при этом 80% их доходов поступает от заработков. В Чехии, добавили они, украинцы заплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале года, чем получили пособий.