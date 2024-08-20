Владимир Зеленский оценил ситуацию для ВСУ на торецком направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

На фоне того, что российские силы установили контроль над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР, Зеленский назвал ситуацию на торецком направлении «сложной». Он также добавил, что сложная ситуация сложилась и на покровском направлении.

«Фронт. Оборона на покровском, торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил он.

Зеленский посетил еще один регион Украины

Ранее российские военные взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР.