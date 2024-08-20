Зеленский оценил ситуацию для ВСУ на торецком направлении
Владимир Зеленский оценил ситуацию для ВСУ на торецком направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».
На фоне того, что российские силы установили контроль над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР, Зеленский назвал ситуацию на торецком направлении «сложной». Он также добавил, что сложная ситуация сложилась и на покровском направлении.
«Фронт. Оборона на покровском, торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил он.
Зеленский посетил еще один регион Украины
Ранее российские военные взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР.