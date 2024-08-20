Германия не планирует сокращать военную помощь Украине и в 2025 году собирается направить Киеву средств больше, чем любая другая страна Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет агентство DPA.

В частности, он указал на тот факт, что Германия заложила на следующий год порядка четырех миллиардов евро на помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, ни одна страна Европы не может сравняться с ФРГ по объемам помощи и уступает ей.

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Шольц также напомнил, что страны «Большой семерки» (G7) планируют предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов евро проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от замороженных активов России. По его словам, данный факт свидетельствует о дальнейшей готовности Запада помогать Украине.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что министр финансов Германии Кристиан Линднер написал министру обороны Борису Писториусу о том, что Берлину придется ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет.