Стало известно, почему Нетаньяху отказался встречаться с главой британского МИД

В СМИ появилась информация о том, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал проводить встречу с главой британского МИД Дэвидом Лэмми. Об этом сообщает The Times.

Как сообщает источник, встреча Нетаньяху и Лэмми не состоялась из-за того, что Лондон изменил свою позицию по вопросу ордера на арест главы израильского правительства Международным уголовным судом (МУС). Отмечается, что смена позиции Лондона задела Нетяньяху, из-за чего израильский премьер отказался принимать у себя Лэмми, который прилетел в Израиль. При этом сам Лэмми планировал объявить о запрете на продажу наступательных вооружений Израилю, но решил отложить это заявление, чтобы не сорвать переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем востоке.

Напомним, что в конце июля власти Великобритании не стали оспаривать право МУС на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху.