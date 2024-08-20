Депутат Рады назвал причины атаки ВСУ на Курскую область

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал причины атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время разговора с бывшим депутатом Бориславом Березой Костенко заявил, что атакой на Курскую область в ВСУ надеются перехватить инициативу. При этом депутат добавил, что в распоряжении Киева находится недостаточно сил, чтобы добиться этой цели на территории Донбасса.

«Глядя на военные карты, — очень сложно было бы теми силами, которые мы используем тут, на северном направлении, на Курском, — сложно было бы перехватить инициативу где-либо», — заявил он.

Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Ранее о причинах атаки на Курскую область также рассказал Владимир Зеленский.