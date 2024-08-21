На Украине выставили на продажу украденные в Курской области иконы

На украинских порталах бесплатных объявлений появились предложения купить православные иконы.

На продажу выставлены старинные и современные образа по цене от 1490 до 8000 гривен (3304 -17740 рублей).

"Серафим Саровский. Можете молиться, можете перепродать, можете делать все, что угодно. Это с Курской области", - говорится в описании одного из лотов.

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В пояснении к другому сказано, что у владельца есть еще 12 старинных икон, вывезенных из-под Курска. Третий готов поторговаться...

Ранее украинские солдаты похвастались разгромом супермаркета в курском селе, а у одного их пленных нашли коллекцию нательных крестиков и других нехарактерных для солдата вещей - например дамских наушников.

Опубликовано видео охоты российских FPV-дронов за парой мародеров ВСУ, угнавших мотоцикл в курском селе.