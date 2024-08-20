СМИ узнали, в каком формате пройдут переговоры Москвы и Киева

Украина хочет вести переговоры урегулирования конфликта с Россией, избегая прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Киев рассматривает возможность использования посредников в переговорах, аналогично черноморской зерновой сделке 2022 года. Об этом сообщает издание Politico. Ura.Ru

Обозревательница Вероника Мелкозерова напомнила, что соглашение позволило Украине возобновить экспорт зерна по маршрутам в Черном море. В рамках этого дипломатического формата Москва и Киев работали над отдельными соглашениями при участии ООН и Турции в качестве посредников, без прямых переговоров. News.ru

Как сказано в материале, в Киеве считают, что атака на Курскую область укрепила переговорные позиции страны, но Путин четко дал понять, что после этого о диалоге не может идти и речи. По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, черноморская модель могла бы стать мостом через этот тупик. Газета.Ru