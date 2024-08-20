Названы последствия конфликта Германии и Польши из-за «Северных потоков»

Отношения Германии и Польши ухудшились еще до взрыва «Северных потоков», считает политолог Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что заявления польского премьера Дональда Туска вряд ли существенно изменят ситуацию. Он уточнил, что поляки до сих пор требуют от Германии повторные репарации.

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Грозные слова Туска сводятся к тому, что не надо было строить «Северные потоки», тогда и нечего было говорить о взрывах. Я не думаю, что это сильно повлияет на отношения Германии и Польши. Они и так не очень хорошие, тем более поляки все время твердили о том, что пора Германии еще раз заплатить репарации, — пояснил политолог.

Эксперт допустил, что Польша пытается выйти на ведущие роли в НАТО и Евросоюзе. Он обратил внимание, что государство увеличило расходы на оборону и планирует увеличивать численность армии. По его мнению, они «претендуют на звание любимой жены американцев в Европе».

Что касается «Северных потоков», то сейчас Германия пытается провести «операцию отвлечения», уверен Светов. Так, уточнил эксперт, осуществить взрывы могли только специалисты, умеющие хорошо работать в холодных глубоких водах.

Мое личное мнение, что там замешаны американцы, англичане и норвежцы, у которых есть такой опыт. Сейчас затеяли операцию прикрытия и стали снова сочинять историю про украинцев. Следы идут в разные стороны, и, возможно, украинцы либо как-то прикоснулись к этой операции, либо, скорее всего, на них заранее готовили компромат как на фигуру отвлечения, — добавил Светов.

Ранее сообщалось, что немецких политиков ошеломило заявление Туска, который призвал «извиниться и замолчать» из-за «Северных потоков». По информации зарубежных СМИ, Германия предпочла не отвечать Варшаве.