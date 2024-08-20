Болеющая раком Кейт Миддлтон вышла на публику с детьми

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит курс химиотерапии, вышла на публику вместе с детьми. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает издание The Sun.

Вместе с мужем и детьми она посетила фестиваль Gone Wild Festival в Холкхэм-холле в Норфолке. Принцесса бегала со специальным бластером Nerf и играла с сыновьями Джорджем и Луи, а также дочерью Шарлоттой. Члены королевской семьи попросили не фотографировать их, передает издание.

Миддлтон борется с раком, однако все равно появляется на публике после объявления о своем диагнозе. Вся семья, включая трех детей от престолонаследника принца Уильяма, переживает за ее здоровье, но именно 9-летняя принцесса Шарлотта не отходит от матери ни на шаг. Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала, что девочка защищает маму и заботится о ней.

В марте принцесса Уэльская рассказала, что в результате операции врачи обнаружили у нее онкологию. В настоящее время она проходит курс химиотерапии. Принц Уильям тяжело переживает болезнь жены. По информации СМИ, Миддлтон во всем полагается на своего супруга и не стесняется просить его о помощи.

У больной раком герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон оказались повреждены кожа и костный мозг из-за химиотерапии. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, сможет ли жена принца Уильяма восстановить здоровье после лечения от онкологии.