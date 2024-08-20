Вэнс раскритиковал выступление Харрис на съезде Демократической партии

Вице-президент США от республиканцев и сенатор Джей-Ди Вэнс раскритиковал выступление кандидата в президенты от партии демократов Камалы Харрис на съезде сторонников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Вэнса в социальных сетях.

По словам Вэнса, во время своего выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, Харрис начала перечислять свои успехи, которых она добилась на посту вице-президента. Как заявил сенатор, для этого ей потребовалось всего 15 секунд.

«Прошлой ночью Камала Харрис выступала на национальном конгрессе демократов две минуты, которых ей хватило на перечисление всех ее успехов на посту вице-президента, после чего у нее осталась еще минута и 45 секунд», — рассказал он.

Ранее сенатор от партии Республиканцев Рон Джонсон назвал политику Камалы Харрис «разрушительной».