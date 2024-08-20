В Армении отреагировали на слова Лаврова о саботаже договоренностей

У Армении нет какой-либо иной договоренности, кроме публичных документов, и она не может их саботировать, заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. Так она отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Ереван саботирует существующие договоренности касательно разблокировки коммуникаций в регионе, передает Sputnik Армения.

Мы также считаем, что министр иностранных дел России прекрасно осведомлен, что, кроме публичных документов, Армения не является участником какой-либо иной договоренности и, следовательно, не может их саботировать, — сказано в сообщении МИД страны.

Бадалян добавила, что Ереван подтверждает, что открытие региональных коммуникаций в рамках проекта «Перекресток мира» может состояться в любой момент. В этой связи МИД призвал Москву «не саботировать его реализацию и не подрывать усилия по достижению мира на Южном Кавказе предвзятыми заявлениями».

МИД РФ обвинил Армению в саботаже соглашения

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ заинтересована в скорейшем заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По его словам, именно руководство Армении саботирует договоренность по коммуникациям через Сюникский район страны. Лавров отметил, что «смысл такой позиции» трудно понять.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном и открыт к переговорному процессу. Однако перед этим, по его словам, должны быть устранены «необоснованные требования» Еревана.

Байрамов добавил, что мирный договор должен устранить все потенциальные риски возвращения к территориальному вопросу между Азербайджаном и Арменией в будущем. Дипломат подчеркнул, что Баку никогда не отказывался от различных площадок для диалога, российская площадка всегда была приемлемой для азербайджанской стороны.