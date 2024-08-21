На Украине за 2,5 года осудили 26 священников УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) с конца февраля 2022 года возбудила более 100 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в отношении 26 из них суды вынесли приговоры. Такие данные сообщает агентство УНН со ссылкой на СБУ.

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"По материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более чем 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 из них уже предъявлены обвинения, а 26 получили судебные приговоры", - цитирует агентство пресс-службу СБУ.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при экс-президенте Петре Порошенко. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. По данным СБУ на ноябрь 2023 года, в числе преследуемых по уголовным делам было 16 митрополитов УПЦ, еще 19 иерархов были лишены гражданства страны.

20 августа Верховная рада приняла подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского закон, который позволяет запретить каноническую церковь. По информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.