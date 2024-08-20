Священник рассказал о положении верующих на Украине после запрета УПЦ

В связи с тем, что на Украине был принят закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), верующие оказались в положении христиан времен Римской империи. Об этом рассказал настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

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— Часть русской земли занята сейчас богоборцами. На территориях, подконтрольных Украине, запрещают истинную церковь — Украинскую православную. И тех, кто не будет готов предать ее, кто сохранит верность Церкви, Христу, ждет на этой территории фактически катакомбное, подпольное существование, — сказал священнослужитель.

Кроме того, он отметил, что тех верующих, кого будут выявлять могут либо убить, либо заключить в тюрьму. Сам Новиков переехал из Одессы в Россию, когда в 2014 году против него началось преследование Службы безопасности Украины.

— Это можно сравнить с временами Римской империи, когда христианство было под запретом и на верующих были открытые гонения, — приводит слова священника РИА Новости.

Ранее стало известно о принятии Верховной радой в последнем чтении закона о запрете канонической Украинской православной церкви. Правовой документ, который поддержали 265 депутатов при 226 необходимых, вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Власти Украины преднамеренно создают ложную церковь на замену УПЦ, и никакого раскола среди верующих нет, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.